Симпатии американцев на стороне Байдена данные опроса
Результаты проведенного ABC News опроса показали, что американцы больше поддержали экс-вице-президента США Джо Байдена, нежели действующего президента Дональда Трампа в вопросе президентских выборов.
Согласно данным, наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности Трампа на 15%, пишет ИноСМИ.
Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%.
Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1 006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей.