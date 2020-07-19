Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Азербайджаном и Арменией стал бы катастрофой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен нарастанием напряженности между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией, - сказал он. - Он призывает обе стороны к максимальной сдержанности. Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой", передает ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства, Дюжаррик пояснил, что представители ООН "осуществляли контакты на разных уровнях с представителями обеих стран", чтобы призвать их к деэскалации.

Ситуация на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товуза обострилась 12 июля. В тот день около полудня подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции в Товузском районе.