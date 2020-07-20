Египет пообещал обеспечить всю Африку вакциной от COVID-19

Каир и Пекин договорились о производстве в Египте разработанной в Китае вакцины от нового коронавируса для всего Африканского континента. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халед Мугахед.

По его словам, соответствующее соглашение достигнуто на встрече главы Минздрава Египта Халы Заид и посла Китая в Египте Ляо Лицяна, передает ТАСС.

"В частности, обсуждалось участие Египта в проведении экспериментов по созданию на территории арабской республики в сотрудничестве с китайской компанией одного из международных центров по производству вакцин против нового коронавируса, - рассказал он. - После того, как эффективность испытуемой сейчас в Китае вакцины будет доказана, будет налажено ее производство в Египте на базе государственной компании по биологическим препаратам и вакцинам "Вакцера" под контролем правительств двух государств".

После того, как производство вакцины будет поставлено на поток, "Вакцера" начнет ее производство для всего Африканского континента, добавил представитель египетского Минздрава.