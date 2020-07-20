В Иране из-за COVID-19 открыли двери тюрем

Власти Ирана отпустили порядка 36 тысяч заключенных в рамках нового этапа программы борьбы с распространением коронавируса в тюрьмах, сообщил глава организации тюрем страны Мехди Хадж-Мохаммади.

"С 8 июля были временно отпущены 36 283 заключенных", - цитирует чиновника РИА Новости, который отметил, что среди отпущенных на свободу как новые лица, так и те, для кого срок пребывания на свободе из-за ситуации с коронавирусом был продлен.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что власти Ирана с 8 июля продолжили снижать заполняемость тюрем, чтобы избежать распространения коронавируса среди заключенных.