Как Таиланд смог справиться с коронавирусом

«Никто не знает, что Таиланд делает правильно, но пока это работает», — пишет The New York Times, перечисляя при этом причины, которые могли помочь стране бороться с инфекцией.

Таиланд стал первой страной после Китая, где был зафиксирован случай заражения коронавирусом. Тем не менее, несмотря на постоянный поток людей из Китая, Европы и США, страна сумела избежать участи не менее туристической Италии, пишет Forbes. В азиатской стране по состоянию на 19 июля зафиксировано всего 3 250 случаев заражения коронавирусом и лишь 58 жертв. Случаи передачи вируса внутри страны не регистрировались семь недель.

Во-первых, «региональный иммунитет» и культура. Довольно низкими цифрами заражения коронавирусом отличаются и соседи Таиланда по долине реки Меконг — Вьетнам (383 случая, ни одной смерти и ни одного случая передачи вируса внутри страны за три месяца), Мьянма (341 случай, 4 смерти), Камбоджа (171 случай, ни одной смерти), Лаос (19 случаев, ни одной смерти) и китайская провинция Юннань (меньше 190 случаев и ни одного активного сейчас).

NYT задается вопросом: в чем причина такого «регионального иммунитета», может ли у народов Юго-Восточной Азии быть какой-то генетический компонент в иммунной системе, который отличает их от других наций? Представитель штаба Минздрава Таиланда по борьбе с коронавирусом в этом сомневается. «Я не думаю, что дело только в иммунитете или генетике. Вероятно, причина в культуре. У тайцев нет привычки касаться друг друга при встрече», — передает его слова газета. В Таиланде принято приветствие вай — поклон головы со сложенными на уровне груди руками, а не полноценные объятия. В других странах региона тоже принято так встречать людей, добавил представитель штаба.

Маски. Причина низкого уровня инфицирования в Таиланде может быть и в том, что государство одним из первых ввело требование носить маски. Кроме того, многие тайцы проводят большую часть времени на улице, на открытом воздухе, отмечает NYT.

Низкий уровень тестирования. В стране относительно низкий уровень тестирования, добавляет газета. Из-за этого часть заболевших в статистику может не попадать.

Быстрая реакция на пандемию. В марте страна ввела полноценный карантин с ограничениями работы бизнеса и закрытием школ. В апреле страна прекратила международное авиасообщение. После этого число новых случаев заражения внутри страны стало снижаться, на данный момент все выявляемые заболевшие в стране — это те, кто прилетел из-за рубежа, указывает NYT. В результате система здравоохранения в Таиланде не была перегружена.