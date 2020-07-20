Азербайджанцы пройдут маршем по Кишиневу

22 июля в столице Молдовы Кишиневе пройдет мирный марш в знак протеста против провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района, а также в поддержку ВС Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на Конгресс азербайджанцев Молдовы, который является организатором мероприятия.

В акции примут участие представители азербайджанской общины в Молдове, в том числе азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.

Акция начнется в 10 утра и стартует у посольства Азербайджана в Кишиневе. Конгресс выступит с обращением к послу Азербайджана. Затем участники направятся к посольству Армении, где проведут мирный пикет в знак протеста против провокационных действий Армении на границе с Азербайджаном, а также против агрессивной и оккупационной политики Еревана.

Участники акции выступят с соответствующим обращением к посольству Армении. Затем Конгресс намерен направить официальные призывы от имени молдавских азербайджанцев к миссиям ОБСЕ и ООН в Молдове. Шествие завершится у памятника Штефану Великому в центре Кишинева.

«Этим маршем азербайджанцы, проживающие в Молдове, хотят выразить свою благодарность молдавскому правительству, которое неоднократно заявляло о своей недвусмысленной поддержке территориальной целостности Азербайджана и осуждении оккупации, - говорится в сообщении Конгресса. - Среди участников акции будут азербайджанцы, граждане Молдовы, которые смело боролись за сохранение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».