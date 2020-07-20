Какая страна будет процветать в постпандемическом мире?

«Ее реакция на пандемию наглядно продемонстрировала те преимущества, которыми обладает эта страна: эффективная власть, низкий уровень долга, первоклассная экономика, чья превосходная репутация защищает немецкий экспорт в условиях сокращения мировой торговли, а также огромный потенциал для создания собственных IT-компаний в мире, где доминируют американские и китайские интернет-гиганты.

...Большинство немецких рабочих сохранили свои места и зарплаты благодаря оперативному расширению многолетней государственной системы неполной занятости, в рамках которой компании получают выплаты за сохранение рабочих мест при неполном рабочем дне во время временных кризисов. Германия сумела расширить эту систему, а также многое другое в сфере социальных услуг благодаря своей знаменитой бережливости. В те годы, когда Меркель призывала других членов ЕС к реализации мер строгой экономии, они потешались над ней, называя «швабской домохозяйкой», как прозвали расчетливых немок, которые сохраняли черствый хлеб, а потом делали из него клецки. Теперь над ней уже никто не смеется»,- пишет автор статьи.

Германия вошла в кризис с профицитом госбюджета, отмечает Шарма, власти смогли направить прямые выплаты семьям, сократить налоги, выдать кредиты бизнесу, общий объем помощи составил 55 процентов ВВП. Страна также согласилась выделить финансовую помощь соседним европейским государствам.

«Взрыв популярности Меркель привел к политической маргинализации крайне правых и крайне левых. Немецкие профсоюзы тесно взаимодействуют с руководителями компаний, чтобы не закрывались предприятия, и чтобы поддерживались безопасные в целом условия труда. Правительство Меркель координирует свои действия со всеми землями Германии, чтобы сдержать пандемию... Германия проявляет все свои сильные стороны и преимущества, и благодаря этому ее крупная экономика наверняка будет процветать в мире после пандемии», - пишет Шарма.