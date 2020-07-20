В SOCAR опровергли слухи о сокращениях: не может идти и речи
В некоторых СМИ и соцсетях распространилась информация о якобы начале сокращений в Управлении безопасности Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Для уточнения информации агентство Report обратилось в компанию. В Управлении безопасности SOCAR изданию сообщили, что в настоящее время речь идет не о сокращении сотрудников, а об укомплектовании военизированных команд охраны: «Это нормальный процесс, в структуре Управления могут произойти изменения. Так, некоторые посты могут быть закрыты, объединены с другими постами, или их сотрудники могут быть размещены в других подразделениях на основе конкурса. Во всех случаях защита прав работников, установленная законом, обеспечивается, и в настоящее время речь не идет о массовом сокращении».