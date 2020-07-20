Трамп сравнил Чикаго с Афганистаном

Президент США Дональд Трамп заявил о многочисленных убийствах в Чикаго, а также слабости и боязни местных законодателей перед протестующими в ряде штатов.

Разговор Трампа со СМИ о ситуации в городе проходил в контексте массовых акций протеста и беспорядков, которые продолжаются во многих штатах США. Президент США высказал мнение, что местные законодатели «слабы и боятся протестующих» и поэтому отказываются от федеральной помощи для наведения порядка.

«Как насчет Чикаго? Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты. Я не говорю об одном-двух – 18 человек убиты! Я думаю, даже больше. И сколько будет за лето? Это однозначно хуже, чем в Афганистане», – приводит его слова РИА Новости.