Оксфордская вакцина успешно прошла испытания

Вакцина против коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета и британской фармацевтической компании AstraZeneca, безопасна и вызывает сразу два ответа иммунной системы: способствует образованию как специфических антител, так и Т-клеток, сообщает Дойче велле.

Отмечается, что и то, и другое важно для защиты организма от коронавирусной инфекции. Первые испытания с участием 1077 здоровых людей были признаны многообещающими, пишет престижный медицинский журнал Lancet.

Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины.