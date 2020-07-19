Умер последний министр эпохи Саддама Хусейна

В Ираке от сердечного приступа скончался Султан Хашим — последний министр обороны периода правления Саддама Хусейна.

Как сообщает агентство Shafaq News, представитель администрации губернатора провинции Зикар Джасим ас-Саади сообщил, что Хашим умер накануне, 19 июля, на 79-м году жизни в тюрьме «Аль-Хут» города Эн-Насирия на юге страны.

Султан Хашим был одним из ведущих деятелей эпохи Саддама Хусейна. Участвовал во всех войнах, которые Ирак вел с 1980-х годов, включая войну с Ираном (1980−1988), а также в первой и второй войнах в Персидском заливе. Возглавлял иракскую делегацию во время переговоров о прекращении огня с международными коалиционными силами в 1991 году после вторжения Саддама Хусейна в Кувейт в августе 1990-го.