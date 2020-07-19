Российский врач: заразиться коронавирусом в море невозможно

Коронавирус не опасен во время купания в море благодаря разрушительному воздействию соленой воды и ультрафиолетового излучения на его липидную оболочку. Такое мнение высказал главный врач российского медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, сообщает ТАСС.

"Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен", - сказал он.