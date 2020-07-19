Министерство торговли США внесло 11 компаний из КНР в черный список из-за того, что они якобы причастны к нарушениям прав человека в Синцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пекин активно применяет практику по использованию принудительного труда и оскорбительные схемы сбора и анализа ДНК для репрессий в отношении собственных граждан, - цитирует ТАСС главу американского Минторга Уилбура Росса. - Эта мера (добавление 11 китайских предприятий в черный список) гарантирует, что наши товары и технологии не будут использоваться Коммунистической партией Китая в его агрессивных действиях против мусульманских меньшинств».

В октябре прошлого и в июне этого года ведомство добавило в черный список 37 организаций, связанных, по мнению США, с нарушением прав проживающих в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе меньшинств.