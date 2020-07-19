Египту разрешили вторжение в Ливию

Парламент Египта одобрил возможную отправку военных в Ливию. По информации Al Jazeera, такое решение принято для защиты национальной безопасности Египта «от иностранных террористов и вооруженных группировок».

Anadolu в свою очередь сообщает, что в ходе закрытого заседания под председательством спикера парламента Али Абдель Аала законодательный орган уполномочил президента Египта Абдел Фаттаха ас-Сиси «принять все необходимые меры для защиты национальной безопасности страны».

Решение было принято через неделю после того, как поддерживаемая Халифой Хафтаром Палата представителей в Тобруке призвала Египет к военному вторжению в Ливию под предлогом «защиты национальной безопасности» обеих стран.

Ранее президент Египта обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование в Ливии.

В июне ас-Сиси допустил вмешательство Каира в ливийский конфликт. Он также подчеркивал, что Египет не позволит Правительству национального согласия (ПНС) Ливии взять город Сирт и Джуфру.