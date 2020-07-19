В Британии создали «прорывной» препарат от COVID-19

Базирующаяся в британском Саутгемптоне компания Synairgen заявила, что разработанный ею способ лечения коронавирусной инфекции снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%. Об этом сообщает BBC News.

Компания ссылается на предварительные результаты испытаний, проведенных на 101 добровольце с подтвержденным диагнозом в девяти больницах Великобритании. Synairgen предложила им лечение бета-интерфероном, который вырабатывается в организме в ответ на проникновение вирусной инфекции. Они вдыхали белок через небулайзер, так что он проникал в легкие и должен был стимулировать реакцию иммунной системы организма. Половине испытуемых давали плацебо.

Как утверждают в Synairgen, это применение интерферона резко снижает риски ухудшения для больных, которые уже госпитализированы, и у них в два-три раза вырастала вероятность выздороветь до состояния, когда болезнь им уже не мешает жить. В ближайшие дни компания сообщит о результатах исследования регуляторам разных стран.

Руководитель исследования профессор Университета Саутгемптона Том Уилкинсон признал, что выборка была небольшой, но положительный эффект оказался необычно заметным. «Мы не могли ожидать лучших результатов, чем эти», — сказал BBC исполнительный директор Synairgen Ричард Марсден. Он назвал результаты «крупным прорывом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19».

После сообщений о новом препарате акции компании взлетели на 535,62% по сравнению с ценой на закрытие торгов в пятницу — до 232 пенсов за штуку.