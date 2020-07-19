Итальянские ученые выяснили, от чего умер Рафаэль

Чтобы узнать правду, ученые сравнили данные из «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари с имеющимися свидетельствами современников Рафаэля, таких как посланник герцога Феррары Альфонсо Паолуччи, а также изучили документы, обнаруженные в XIX веке историком искусства Джузеппе Кампори, пишет ИноСМИ.

Они пришли к выводу, что Рафаэль умер не от сифилиса, как многие предполагали ранее. Описание течения заболевания в сочетании с рядом симптомов натолкнули на мысль о пневмонии, говорит историк медицины Микеле Аугусто Рива: «Мы не можем утверждать это с уверенностью, как не можем и сказать, была ли пневмония бактериального происхождения или вирусного, как нынешний COVID-19. Но среди всех причин именно она больше всего соответствует описанию современников: острое, но не стремительное течение, отсутствие потери сознания, отсутствие симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта и постоянная лихорадка».

Состояние Рафаэля ухудшила медицинская ошибка, утверждают миланские исследователи. Его пытались исцелить с помощью кровопускания, а в случае заболеваний легких это абсолютно противопоказано.

Пышная церемония похорон мастера итальянского Возрождения была проведена в Ватикане, а его тело покоится в римском Пантеоне. Могила художника традиционно утопает в живых розах.