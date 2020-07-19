Китай недоволен поставками российских С-400 в Индию

Китайские власти недовольны планами РФ поставить Индии зенитные ракетные системы С-400. Как сообщает агентство Sina, Пекин считает, что появление ЗРС в зоне индийско-китайской границы усилит конфликт между странами, при этом в него может быть втянута даже Россия.

В последние месяцы обострилась напряженность между Индией и Китаем — впервые за 45 лет столкновения привели к жертвам. Страны оспаривают принадлежность территорий на севере Кашмира и части индийского штата Арчуначал-Прадеш, передает Росбалт.

Ранее Индия разместила в приграничной зоне зенитные комплексы «Акаш». Однако мощные С-400 «Триумф» заметно превосходят аналогичные китайские системы — в частности, «Хунци-9», отмечают СМИ. В связи с этим в КНР опасаются, что российское вооружение нарушит баланс сил в регионе и приведет к серьезным последствиям.