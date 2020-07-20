Китай подготовил два спутника для отправки на Марс

Уже в конце июля-начале августа Китай планирует отправить на Марс первый зонд собственного производства, миссия по исследованию «красной планеты» будет названа Тяньвэнь-1« („Вопросы к небу)“.

Предполагается, что ракета-носитель „Чанчжэн-5“ („Великий поход-5“) стартует с космодрома „Вэньчан“ на острове Хайнань 23 июля и уже доставлена на стартовую площадку.

По данным агентство „Синьхуа“, Китай выведет на орбиту два модернизированных спутника-ретранслятора Tianlian I-02 (Тяньлянь I-02) и Tianlian II-01 (Тяньлянь II-01»). Сейчас они ожидают запуска зонда «Тяньвэнь-1», который в случае успеха сможет передавать полученные данные на Землю уже в 2021 году.

Официальной целью Пекина называют поиск жизни на Марсе, однако США подозревают, что за этим кроются военные и шпионские замыслы.