«Азери-Чираг-Гюнешли» принесло 2,4 миллиарда долларов

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти и газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и месторождения Шах-Дениз в I-ом полугодии 2020 года составили $2 млрд 403 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Фонде.

«В январе-июне 2020 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили $2 млрд 206 млн», - отметили в фонде.

По данным фонда, суммарные доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз, в I-ом полугодии 2020 года, составили $197 млн. В том числе, доходы от продажи конденсата в указанный период составили $131 млн, газа - $66 млн.

Как сообщалось, в январе-июне 2020 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа составили 4 млрд 130,1 млн манатов ($2 млрд 429,5 млн по текущему курсу -ИФ). Таким образом, в I-ом полугодии 2020 года на доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа в рамках проектов «АЧГ» и «Шах-Дениз» пришлось 98,9% всех этих доходов.