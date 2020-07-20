Редакция haqqin.az с удивлением ознакомились с заявлением дружественного Азербайджану внешнеполитического ведомства Грузии. К нашему глубокому сожалению, в заявлении официального Тбилиси были взяты под сомнение компетентность и серьезность нашего издания. Более того, haqqin.az был обвинен в намеренном тиражировании дезинформации.

После громкого заявления МИД Грузии, редакция haqqin.az вынуждена представить некоторые факты вниманию азербайджанской и грузинской общественности.

Но вместе с тем мы с пониманием относимся к дипломатическим канонам, которыми должно быть продиктовано любое заявление внешнеполитического ведомства любого суверенного государства.

Напомним, что 19 июля haqqin.az со ссылкой на информированные военные источники заявил о поставках вооружений, в частности, лаунчеров для установок Град (РСЗО), а также минометных снарядов из Сербии в Грузию, а затем в Армению, наступающую на азербайджанские позиции в Товузском районе.

Как же внешнеполитическое ведомство дружественной Азербайджану страны прокомментирует фотографии лаунчеров, поставленных сухопутными путём из России и расположенных на территории своей страны, которые чуть позже преодолеют границу с Арменией?