Haqqin.az уточняет для МИД Грузии: фото и информация редакционная
Редакция haqqin.az с удивлением ознакомились с заявлением дружественного Азербайджану внешнеполитического ведомства Грузии. К нашему глубокому сожалению, в заявлении официального Тбилиси были взяты под сомнение компетентность и серьезность нашего издания. Более того, haqqin.az был обвинен в намеренном тиражировании дезинформации.
После громкого заявления МИД Грузии, редакция haqqin.az вынуждена представить некоторые факты вниманию азербайджанской и грузинской общественности.
Но вместе с тем мы с пониманием относимся к дипломатическим канонам, которыми должно быть продиктовано любое заявление внешнеполитического ведомства любого суверенного государства.
Напомним, что 19 июля haqqin.az со ссылкой на информированные военные источники заявил о поставках вооружений, в частности, лаунчеров для установок Град (РСЗО), а также минометных снарядов из Сербии в Грузию, а затем в Армению, наступающую на азербайджанские позиции в Товузском районе.
Как же внешнеполитическое ведомство дружественной Азербайджану страны прокомментирует фотографии лаунчеров, поставленных сухопутными путём из России и расположенных на территории своей страны, которые чуть позже преодолеют границу с Арменией?
Мы искренне надеемся, что на сей раз факты для грузинских дипломатов станут неоспоримой вещью, ибо месторасположение боевой техники не должно вызывать сомнений и вопросов у людей, проживающих в Грузии. И спустя считаные часы вот эта самая боевая техника пересечет государственную границу и направится в противоборствующую с Азербайджаном страну.
А теперь о минометных снарядах, поставленных воздушным путём из Сербии в Грузию.
Доводим до сведения грузинской стороны, что это вооружение на территорию дружественного США и НАТО государства доставил известный криминальный торговец оружием Слободан Тесич, находящийся под санкциями Вашингтона, и ограничениями скандально известного «Акта Магнитского». Согласно документам, которые имеются в распоряжении редакции haqqin.az, отправителем груза с минометными снарядами является сербская компания Vectura Trans D.O.O, зарегистрированная по адресу Narodnih Heroja 16, 11070, Belgrade, а получателем выступает Министерство обороны Республики Армения. Стоит отметить, что компания Vectura Trans находится в санкционном списке США по так называемому «Акту Магнитского».
Поставка вооружений была осуществлена из сербского города Ниш посредством авиалиний, принадлежащих одной из стран СНГ.
Haqqin.az наткнулся на имя Слободана Тесича после громкого расследования российских журналистов издания The Moscow Post о другом торговце оружием - Давиде Галстяне, находящемся в розыске в России. Тесич и Галстян - партнеры, что не является государственной тайной для правительства Сербии.
К сожалению, по объективным причинам haqqin.az. не может раскрыть более детальную информацию о минометных снарядах, перевезенных из Грузии в Армению.
Нам остается лишь констатировать, что правительство Грузии допустило поставки вооружения в страну, предназначенную для Армении, лицами, находящимися под санкциями Конгресса США.
Редакция haqqin.az надеется, что МИД Грузии внесет ясность и прокомментирует вышеозвученные факты.