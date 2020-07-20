МВД о ДТП, в котором погиб полковник-пограничник

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб полковник Государственной пограничной службы. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 июля около 08:00 попал в ДТП автомобиль марки УАЗ, направлявшийся к пограничной заставе пограничного отряда ГПС «Худат» вблизи села Хыналыг Губинского района для выполнения служебного поручения. В результате аварии погиб начальник штаба воинской части полковник Шахин Ибрагим оглу Мирзоев, другие военнослужащие получили различные ранения.

Военнослужащим была оказана первая медицинская помощь, организовано экстренное медицинское обследование. Ведется расследование. 

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