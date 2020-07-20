Синоптики обещают долгожданную прохладу и дожди
В среду, 22 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дожди, грозы. Прогнозируется северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 22-24, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 21-26, днем 28-33, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.
22 июля на Апшероне на фоне сильного ветра хазри ожидается понижение температуры воздуха, что скажется положительно на метеозависимых людях.