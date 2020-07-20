Всего тысяча человек смогут совершить хадж

Ежегодное паломничество в Мекку, являющееся одним из пяти столпов ислама, начнется 29 июля. сообщили власти Саудовской Аравии. Из-за всплеска коронавирусной инфекции принять участие в хадже смогут всего 1 000 человек, а не 10 000, как говорилось ранее, пишет NEWSru.co.il.

Планировалось, что 30% от числа участников займут подданные короля. Вся квота была отдана медикам и полицейским, переболевшим COVID-19, в знак признательности за вклад в борьбу с коронавирусом.

Остальные 70% - проживающие в Саудовской Аравии иностранцы в возрасте от 20 до 50 лет, ранее не совершавшие хадж. У них не должно быть хронических заболеваний. Все участники паломничества прошли предварительную проверку на коронавирус и начали недельный карантин.