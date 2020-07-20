Израиль атаковал проиранские силы в Дамаске

Израиль дважды атаковал позиции проиранских вооруженных формирований в южных районах Дамаска. Об этом сообщил во вторник саудовский телеканал Al Hadath.

По его информации, в ночной атаке участвовали вертолеты израильских ВВС, которые нанесли удары по командному пункту шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии.

По меньшей мере пять бойцов проиранских вооруженных формирований были убиты в результате ночного налета, сообщил Al Hadath. По его данным, в ходе израильской атаки с воздуха еще четыре члена проиранских вооруженных отрядов получили ранения.

Вертолеты подключились к операции после ракетного обстрела предместий Эль-Кисва и Сахная, где сосредоточены лагеря проиранских сил и склады с оружием. Нападение было предпринято Израилем со стороны оккупированных Голанских высот.