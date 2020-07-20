Конгресс США готовится признать Армению военным агрессором

Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США включил в свою повестку поправку конгрессменов Стива Шабота и Стефена Коэна относительно внутренне перемещенных лиц в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове, сообщает haqqin.az.

Согласно поправке, госсекретарь совместно с министром обороны представит соответствующим комитетам Конгресса доклад о статусе внутренних переселенцев в этих странах. Доклад должен содержать число тех граждан Азербайджана, Украины Грузии и Молдовы, которые с 1991 года были насильственно выселены иностранными силами из незаконно оккупированных ими территорий, число граждан этих стран, убитых в незаконно оккупированных иностранными войсками районах.

Данная поправка вызвала панику в Армении, где ее назвали «самой антиармянской резолюцией в истории в Конгрессе США». Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook политолог Сурен Саргсян.

«Никогда еще не было такой антиармянской резолюции. Если это будет принято также Сенатом, станет серьезным прецедентом и головной болью, значительно повлияв также на перспективу включения в другие документы, в том числе международные», - заявил армянский политолог.