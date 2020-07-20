Конгресс США готовится признать Армению военным агрессором исторический перелом
Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США включил в свою повестку поправку конгрессменов Стива Шабота и Стефена Коэна относительно внутренне перемещенных лиц в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове, сообщает haqqin.az.
Согласно поправке, госсекретарь совместно с министром обороны представит соответствующим комитетам Конгресса доклад о статусе внутренних переселенцев в этих странах. Доклад должен содержать число тех граждан Азербайджана, Украины Грузии и Молдовы, которые с 1991 года были насильственно выселены иностранными силами из незаконно оккупированных ими территорий, число граждан этих стран, убитых в незаконно оккупированных иностранными войсками районах.
Данная поправка вызвала панику в Армении, где ее назвали «самой антиармянской резолюцией в истории в Конгрессе США». Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook политолог Сурен Саргсян.
«Никогда еще не было такой антиармянской резолюции. Если это будет принято также Сенатом, станет серьезным прецедентом и головной болью, значительно повлияв также на перспективу включения в другие документы, в том числе международные», - заявил армянский политолог.
В свою очередь, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила сегодня, что в Палате представителей Конгресса США приняты крайне важные поправки.
«Речь идет о представлении Конгрессу, после согласования с Госсекретарем США и министром обороны, отчета о гражданах, которые были перемещены с оккупированных территорий Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы, а также убиты на этих территориях»", - отметила Лейла Абдуллаева.
Пресс-секретарь МИД акцентировала внимание на ключевых составляющих поправок и отметила, что в них подтверждается факт незаконной оккупации территорий Азербайджана, а также других упомянутых стран.
«Речь идет о конкретной поправке, принятой Палатой представителей Конгресса, которая предусматривает сбор информации о перемещенных и убитых на оккупированных территориях гражданах, и дальнейшую передачу ее в Конгресс, совместно с министерством обороны. На данном этапе эта поправка имеет для нас большое значение, поскольку в ней подтверждается факт оккупации территорий Азербайджана», - добавила Лейла Абдуллаева.