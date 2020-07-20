Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана"

Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс.

Инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор. Талибы ворвались в дом девочки Камар Гюль, приблизительно 14-ти лет, в поисках ее отца, за то, что он оказывал поддержку официальному правительству страны. Талибы вывели отца семейства из дома и убили его. Мать девочки, пытавшаяся защитить мужа, также была убита боевиками.

"Камар Гюль, находившаяся в доме, взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов "Талибана", которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков", - заявил начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада.

Представитель губернатора провинции сообщил, что к настоящему моменту афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в "более безопасное место".