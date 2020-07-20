Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение "О дополнительных мерах в области обеспечения автомобилями по медицинским показаниям для получения специального транспорта лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, а также в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй Мировой войны и приравненных к ним лиц".

Согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения автомобилями по медицинским показаниям для получения специального транспорта лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, событиями 20 Января 1990 года, а также в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй Мировой войны и приравненных к ним лиц, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана выделяется 2 878 020 манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.