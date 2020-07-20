В последнее время в мире активизировались производители лекарств, которые многообещающе сообщают об успехе в разработке панацеи от Covid-19. Британская фирма Synairgen, в понедельник проинформировала о том, что ее лекарство помогает снизить риск появления тяжелых симптомов у пациентов, госпитализированных с диагнозом Covid-19.

Ее представитель заявил, что такие выводы сделаны в результатом испытаний, проведенных на 100 пациентах в Великобритании. Акции компании после такого заявления моментально взлетели вверх.

Исследование показало, что у пациентов, которым был дан препарат производства Synairgen, риск развития тяжелых видов болезни, спровоцированной коронавирусом, было на 79 процентов меньше в сравнении с эффектом плацебо. С этим лекарством больные получали интерферон-бета — натурально проявляющийся протеин, который регулирует ответ организма, когда он подвергается атаке вирусом. То есть, речь идет об иммунитете, который лекарство усиливает в случае заражения.

Более того, пациенты, получавшие лекарство под названием SNG001, имели двукратно большие шансы на выздоровление, чем пациенты получившие плацебо (пилюля, выдаваемая за лекарство, но не имеющая никаких лечебных свойств — прим.ред.).

- Мы не могли мечтать о лучших результатах, - сказал в интервью BBC руководитель Synairgen Ричард Марсден. По его словам, это «перелом в лечении Covid-19».

Эти слова взметнули акции фирмы, котирующиеся на лондонской бирже в четырехкратном размере в течение нескольких часов. Процесс продолжался и уже к обеду рост котировок Synairgen выросли на 550 процентов.

Что еще известно о новом лекарстве? Производитель лекарства сказал, что у пациентов, которые принимали его, не дошло ни до одной смерти, а в группе, где пациентам давали плацебо под видом лекарства, умерли три человека. Он же сообщил, что у пациентов, принимавших SNG001, значительно уменьшились случаи удушья — частые при заболевании коронавирусом.

Эту новость опубликовало издание Business Insider.com.pl.

Кстати, с начала коронавирусной пандемии в мире на биржах похожим образом взлетали акции многих компаний, особенно, по продажам в интернете, по доставке еды. Но фармацевтика — это именно та отрасль, перспективы которой сейчас находятся в центре внимания финансовых аналитиков и, понятное дело, медиков.