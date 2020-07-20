В целях доведения до властей, членов парламента, местной общественности Италии информации о военной провокации, осуществленной вооруженными силами Армении на Товузском направлении государственной границы, и продолжающейся более 30 лет агрессии Армении против Азербайджана, а также для выражения поддержки азербайджанской армии, наши соотечественники, проживающие в Италии, провели санкционированную акцию перед зданием парламента этой страны.

Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Италии, во время акции прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем было зачитано обращение участников акции к государственным структурам Италии о последних военных провокациях Армении. В нем отмечается, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана были оккупированы 20 процентов наших земель, в том числе Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов, была осуществлена этническая чистка против азербайджанцев на оккупированных территориях, более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, Армения совершила многочисленные военные преступления, геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, игнорировала международное право и многочисленные документы, принятые международными организациями.

Участники акции также исполнили марш в поддержку нашей армии. Наблюдавшим за акцией гражданам были розданы специально подготовленные бюллетени и другие материалы.