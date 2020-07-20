В Израиле назвали число евреев во всем мире

Число евреев по всему миру достигло 14,4 млн человек. Об этом, выступая перед комитетом Кнессета (парламента Израиля) по интеграции и иммиграции, заявила израильский министр по делам диаспоры Омер Янкелевич.

Большинство из них (6,74 млн) проживают в Израиле, еще 6,09 млн - в Северной Америке и 1,07 млн - в Европе, передает Deutsche Welle.

Многочисленные группы представлены в Южной Америке (324 тыс.), Азии (300 тыс., за исключением Израиля), Австралии и Новой Зеландии (120 тыс.) и в Африке (74. тыс).

При этом Янкелевич выразила мнение, что необходимо работать над укреплением общин в рамках диаспоры. В настоящий момент 80 процентов ее представителей не имеют тесной привязки к еврейской идентичности.