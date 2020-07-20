Производственное объединение «Азеригаз» обнародовало отчет по результатам деятельности за шесть месяцев 2020 года. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, данный отчет был обсужден на коллегии ведомства, участие в которой принимали руководство, главы управлений и отделов ПО, а также главы региональных управлений.

На заседании коллегии генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев заявил, что результаты работы за первые 6 месяцев текущего года можно назвать удовлетворительными. Вместе с тем он отметил ряд важных вопросов, которые необходимо решить без промедления. Руслан Алиев отметил, что во время особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) ПО усердно работало, и обращения абонентов исполнялись своевременно и без нареканий. Затем представители ПО рассказали об итогах работы в различных сферах деятельности «Азеригаз». Было отмечено, что для нормального обеспечения газом в 2020 году предусмотрено получение в сети 6 миллиардов 738 миллионов 500 тысяч кубометров газа. За первые 6 месяцев текущего года было принято 3 миллиарда 978 миллионов 300 тысяч кубометров газа. По сравнению с прошлым годом было получено на 40 миллионов 700 тысяч кубометров больше газа, что означает регистрацию 36 тысяч 564 новых абонентов и связано также с вводом в эксплуатацию новых производственных объектов (особенно котельных). Помимо этого, в течение периода карантина, поскольку большинство абонентов находятся дома, иногда в холодные дни наблюдалось увеличение потребления газа. В целом, согласно данным статистики на 1 июля 2020 года, количество абонентов ПО составило 2 миллиона 284 тысячи 980 абонентов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери газа уменьшились на 1,3%. Это было достигнуто благодаря работам по обновлению и реформам, проводимым в сети на основе ежегодной программы мероприятий. Незаконные вторжения в газопроводы и счетчики уменьшились на 1699 случаев по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Основной причиной сокращения незаконного вмешательства является информационно-просветительская работа с абонентами и усиление контроля на местах.

В 2020 году было газифицировано 14 новых жилых массивов, 30 населенных пунктов. В 27 новых жилых массивах продолжается работа по газификации. За шесть месяцев были проведены газовые линии протяженностью в 583,1 километр. Установлено 57 газовых регуляторов, 58 газовых задвижек и кранов.

В январе-июле был проведен технический осмотр 41 979 метров подземных и 111 748 метров надземных газопроводов. Кроме этого, была осуществлена государственная проверка 96 942 газовых счетчиков, что составляет 66% от всех проверок, запланированных на 2020 год.

На «Оперативную службу» 104 поступило 574 697 обращений. Были расширены возможности для оперативного ответа на обращения, число сотрудников было увеличено на 9. Согласно опросам, проведенным в социальных сетях, уровень удовлетворения работой «Оперативной службы» составил 82-91%. Посредством центров Asan Kommunal, Asan xidmət и KOB за 6 месяцев были рассмотрены обращения 121 733 абонентов.