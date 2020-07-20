В Британии могут запретить термины «исламист» и «джихадист»
Полиция Великобритании рассматривает возможность отказа от терминов «исламист» или «джихадист» из соображений политкорректности, пишут британские СМИ.
Как сообщает Daily Mail, предлагается заменить эти термины на «терроризм на почве веры», «террористы, злоупотребляющие религиозными мотивами» и «приверженцы идеологии Усамы бен Ладена».
Нынешняя официальная терминология, как считают в полиции, подпитывает «негативное восприятие, стереотипы, дискриминацию и исламофобию». Об этом говорилось на онлайн-конференции, на которой выступил помощник комиссара Нил Басу, глава контртеррористической полиции.