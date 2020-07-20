Глава Amazon за день стал богаче на $13 миллиардов

Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос стал еще богаче – за один день, 21 июля, он заработал рекордные 13 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Состояние миллиардера значительно увеличилось на фоне роста акций его компании на 7,9%, до 3196,84 доллара за акцию. Это самый крупный рост акций компании с 2018 года.