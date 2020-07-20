И нефть пошла против Трампа наш комментарий
Как заявил главный исполнительный директор Parsley Energy Inc., специализирующейся на добыче сланцевой нефти Мэтт Гэллахер, добыча нефти в США прошла пик в марте, когда она превысила 13 млн баррелей в сутки (б/с). По его мнению, добыча в стране стабилизируется на уровне 11 млн б/с.
Сланцевая революция позволила США в ноябре прошлого года стать нетто-экспортером нефти, хотя еще 10 лет назад нетто-импорт превышал 10 млн б/с. Но с мая этого года импорт нефти здесь вновь превышает экспорт, чего так опасался президент Дональд Трамп. Весной добыча нефти сократилась на четверть на фоне падения нефтяных цен. И многие компании, включая Parsley, были вынуждены снижать производство и расходы.
Parsley – один из немногих добытчиков сланцевой нефти, который возобновил производство на скважинах, закрытых в разгар обвала цен. А теперь компания уже не планирует наращивать добычу и бурить новые скважины ни в этом году, ни в следующем. Всего в США 9 июля действовали 223 горизонтальные буровые установки по сравнению с 853 годом ранее. Почти четырехкратное снижениие количества установок означает адекватное сокращение и работников. Но, по мнению специалистов, в первую очередь из-за спада добычи сланцевой нефти пострадают нефтесервисные компании. Сотни тысяч рабочих мест зависят от активности в сланцевой отрасли, о которой в ближайшее время и думать не стоит. И это будет на руку противникам президента Трампа, которые непременно воспользуются таким фактором в ходе предстоящих выборов.
На фоне пандемии коронавируса нового типа сократился уровень потребления нефти, снижены прогнозы экономического роста на текущий год. В конце апреля цена на нефть достигла исторического минимума за последние 20 лет. А банки и инвесторы отказались выделять кредиты для компаний нефтяного сектора, что привело к банкротству множества из них. Все это стало причиной банкротства более 200 компаний в США. Кстати, многие американские компании сократили добычу нефти еще до пандемии COVID-19, около 70 тысяч сотрудников сферы нефтяной промышленности потеряли работу. Только из-за сокращения числа действующих вышек нефтяной сектор США понес ущерб в 60 млрд долларов. А общий долг компаний нефтяной промышленности США по итогам первого квартала достиг 130 млрд долларов. Хорошо еще, что сверхнизкая цена на нефть сохранялась не долго.
В принципе, ранее с подобным прогнозом выступил и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. По его словам, договоренности нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+, достигнутые в апреле, дали определенный положительный эффект, цена ниже 50 долларов за баррель в течение длительного периода создает проблемы для рынка сланцевой нефти. «В начале марта нефтяной рынок столкнулся с определенными проблемами, в том числе резким снижением цен на нефть. Кроме того, пандемия коронавируса привела к рецессии в мировой экономике, снижению спроса на нефть. Поэтому договоренности между странами ОПЕК+ по снижению добычи, достигнутые 12 апреля, были важны, и мы видим их положительный эффект», - сказал он.
В то же время министр выразил обеспокоенность тем, что пандемия коронавируса и низкие цены на нефть создают определенные проблемы для рынка в 2020 году. В частности, дефицит инвестиций на энергетическом рынке ожидается в 400 млрд долларов, компании снизят расходы на добычу и разведку на 25-30%, а потери нефтяного рынка оцениваются в 1,8 трлн долларов. Прогнозы министра разделяет и Международное энергетическое агентство (МЭА), по прогнозам которого инвестиции в сланцевую добычу в США в 2020 году сократятся вдвое. А в целом инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть. При этом ожидается, что финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% - до 1,5 трлн долларов по сравнению с 1,9 трлн долларов в 2019 году. Хотя еще в начале года то же МЭА прогнозировало рост на 2%, что стало бы самым сильным повышением за шесть лет.
Правда, американские нефтепроизводители и ранее сокращали инвестиции. Так, в 2015-2016 годах, в разгар последнего периода сильного падения цен на нефть, было отмечено снижение этого показателя вдвое. Только в этом году, по прогнозу МЭА, инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые оказались более устойчивыми перед лицом кризиса, также снизятся. В частности, число одобрений новых проектов ветряных и солнечных установок в первом квартале вернулось на уровень трехлетней давности. Снижение финансирования, безусловно, приведет к задержке перехода энергетики на ВИЭ. Но отсутствие роста в энергетике показатель отсутствия роста и экономики в целом. А это как раз тот козырь, которым планировал воспользоваться президент Трамп для переизбрания. Чем же бить карту противника?