Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:06

Как заявил главный исполнительный директор Parsley Energy Inc., специализирующейся на добыче сланцевой нефти Мэтт Гэллахер, добыча нефти в США прошла пик в марте, когда она превысила 13 млн баррелей в сутки (б/с). По его мнению, добыча в стране стабилизируется на уровне 11 млн б/с. Сланцевая революция позволила США в ноябре прошлого года стать нетто-экспортером нефти, хотя еще 10 лет назад нетто-импорт превышал 10 млн б/с. Но с мая этого года импорт нефти здесь вновь превышает экспорт, чего так опасался президент Дональд Трамп. Весной добыча нефти сократилась на четверть на фоне падения нефтяных цен. И многие компании, включая Parsley, были вынуждены снижать производство и расходы.

Parsley – один из немногих добытчиков сланцевой нефти, который возобновил производство на скважинах, закрытых в разгар обвала цен. А теперь компания уже не планирует наращивать добычу и бурить новые скважины ни в этом году, ни в следующем. Всего в США 9 июля действовали 223 горизонтальные буровые установки по сравнению с 853 годом ранее. Почти четырехкратное снижениие количества установок означает адекватное сокращение и работников. Но, по мнению специалистов, в первую очередь из-за спада добычи сланцевой нефти пострадают нефтесервисные компании. Сотни тысяч рабочих мест зависят от активности в сланцевой отрасли, о которой в ближайшее время и думать не стоит. И это будет на руку противникам президента Трампа, которые непременно воспользуются таким фактором в ходе предстоящих выборов. На фоне пандемии коронавируса нового типа сократился уровень потребления нефти, снижены прогнозы экономического роста на текущий год. В конце апреля цена на нефть достигла исторического минимума за последние 20 лет. А банки и инвесторы отказались выделять кредиты для компаний нефтяного сектора, что привело к банкротству множества из них. Все это стало причиной банкротства более 200 компаний в США. Кстати, многие американские компании сократили добычу нефти еще до пандемии COVID-19, около 70 тысяч сотрудников сферы нефтяной промышленности потеряли работу. Только из-за сокращения числа действующих вышек нефтяной сектор США понес ущерб в 60 млрд долларов. А общий долг компаний нефтяной промышленности США по итогам первого квартала достиг 130 млрд долларов. Хорошо еще, что сверхнизкая цена на нефть сохранялась не долго.