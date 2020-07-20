Шеф Пентагона собрался в Китай
Министр обороны США Марк Эспер выразил надежду, что до конца года сможет посетить Китай для обсуждения взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.
«Я неоднократно лично разговаривал с моим коллегой из КНР. И до конца года надеюсь посетить КНР впервые в качестве министра обороны для развития сотрудничества в областях, где у нас есть общие интересы, а также для создания систем контактов в кризисных ситуациях и укрепления наших намерений открыто конкурировать в системе международных отношений, частью которой мы с ними являемся», – передает ТАСС его слова.