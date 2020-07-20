В Туркмении вводят карантин: до 1 августа

В Туркмении в связи с эпидемиологической обстановкой с 21 июля до 1 августа закрыли все рынки, крупные торговые центры (исключая продуктовые отделы и отделы товаров повседневного спроса), кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье, фитнес-клубы и бассейны, краткосрочные платные курсы и игровые центры. Об этом сообщает Fergananews со ссылкой на издание Orient.

Точки общепита также не будут работать в обычном режиме, но смогут осуществлять доставку. Министерствам, ведомствам и компаниям всех форм собственности рекомендовано поэтапно отправлять сотрудников в отпуска.

Кроме того, в общественных местах будет поддерживаться двухметровая дистанция между людьми — в дополнение к введенному с 13 июля масочному режиму. Orient. пишет, что все эти меры предпринимаются «в целях профилактики инфекционных заболеваний».