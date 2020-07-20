Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и послы Азербайджана и Армении - Полад Бюльбюль оглы и Вардан Тоганян сегодня в ходе рабочего завтрака обсудили обострение на азербайджано-армянской границе и нагорно-карабахское урегулирование, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении российского МИД.