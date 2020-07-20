Министерство обороны о нападках на Наджмеддина Садыкова: «Его брат не служит в армянской армии»

Министерство обороны Азербайджана официально отреагировало на распространяемую в последние дни в социальных сетях информацию об увольнении первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова. Как сообщает haqqin.az Минобороны также прокомментировало слухи о том, что брат Н.Садыкова занимает высокую должность в армянской армии.

Представляем вниманию читателей haqqin.az заявление Минобороны: «Это - ложь, клевета и дезинформация, распространяемая враждебными силами в провокационных целях. К сожалению, в последнее время новости на эту тему часто распространяются и обсуждаются в социальных сетях, что ясно свидетельствует о том, что всё это делается со злым и враждебным умыслом для того, чтобы вызвать замешательство в обществе.