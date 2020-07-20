Министерство обороны о нападках на Наджмеддина Садыкова: «Его брат не служит в армянской армии»
Министерство обороны Азербайджана официально отреагировало на распространяемую в последние дни в социальных сетях информацию об увольнении первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова. Как сообщает haqqin.az Минобороны также прокомментировало слухи о том, что брат Н.Садыкова занимает высокую должность в армянской армии.
Представляем вниманию читателей haqqin.az заявление Минобороны: «Это - ложь, клевета и дезинформация, распространяемая враждебными силами в провокационных целях. К сожалению, в последнее время новости на эту тему часто распространяются и обсуждаются в социальных сетях, что ясно свидетельствует о том, что всё это делается со злым и враждебным умыслом для того, чтобы вызвать замешательство в обществе.
Сообщаем, что первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков в настоящее время находится на месте службы и выполняет свои обязанности.
В то же время следует отметить, что брат генерал-полковника Наджмеддина Садыкова скончался в начале 80-х годов прошлого века. Превращение подобных не соответствующих действительности тем в предмет обсуждения в такие чувствительные моменты не вписывается в рамки этических норм.
Мы призываем СМИ быть предельно осторожными и использовать официальные источники при освещении деятельности Министерства обороны».