Эрдоган: Турция останется в Сирии до тех пор, пока...

Турция останется в Сирии до тех пор, «пока сирийский народ не обретет свободу и безопасность», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, посвященной 2-й годовщине смены формы правления в Турции.

Президент Турции также привлек внимание к выборам в подконтрольных сирийскому правительству районах.

«На днях в Сирии состоялись выборы. Точнее, псевдовыборы. И где же реакция на происходящее от стран, называющих себя поборниками демократии в мире?» - сказал турецкий лидер, добавив, что никто на уровне ООН не осудил произошедшее в Сирии.