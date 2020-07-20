Ильхам Алиев: "Половинчатое урегулирование карабахского конфликта неприемлемо для Азербайджана"

Азербайджан не приемлет половинчатого решения нагорно- карабах ского конфликта. Об этом заявил президент Ильхам Алиев , выступая на церемонии предоставления квартир и автомобилей инвалидам войны, сообщает haqqin.az со ссылкой на ТАСС.

"Урегулирование карабахского конфликта является для нас вопросом номер один, национальным вопросом, и мы должны решить его так, чтобы это решение полностью удовлетворило азербайджанский народ. Какие-либо половинчатые решения нам не нужны, потому что они будут временными, а решение должно быть полным", - сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность Азербайджана "должны быть полностью обеспечены". "Все оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены, азербайджанские граждане должны вернуться на родные земли. В этом моя политика", - добавил Алиев.

Он также подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана "не является, не была и никогда не будет предметом переговоров".