Глава МИД Армении о встрече Пашиняна с Алиевым
Встречи лидеров Азербайджана и Армении в дальнейшем будут организованы, но они должны быть хорошо подготовлены, выразил уверенность армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24.
"Мы привержены содействию мирному процессу в Карабахе всеми средствами и путями. Встречи лидеров являются частью процесса, они проходили и раньше, и я уверен, что в дальнейшем встречи тоже будут. В этом я уверен", - заявил Мнацаканян, передает РИА Новости.
"Итак, министры иностранных дел непосредственным образом вовлечены и в переговоры, и в подготовку рабочей повестки для лидеров. Мы будем продолжать работать самым серьезным образом для достижения прогресса в переговорах. Таким образом, встреча лидеров будет возможной, когда мы подготовим хорошие основания для этой встречи - для того чтобы добиться прогресса в переговорах", - говорит армянский министр.
Мнацаканян заявил также, что формат Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию работал очень эффективно: "Это очень прочная основа, очень прочная платформа, на которой все три страны — Россия, Франция и Соединенные Штаты — работали очень активно, и это было единое хорошее действие со стороны трех стран. Они продолжают вносить очень важный вклад в мирный процесс. Я считаю, что это очень позитивная роль, и мы не видим никаких причин, по которым она должна измениться".