Глава МИД Армении о встрече Пашиняна с Алиевым

Встречи лидеров Азербайджана и Армении в дальнейшем будут организованы, но они должны быть хорошо подготовлены, выразил уверенность армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24.

"Мы привержены содействию мирному процессу в Карабахе всеми средствами и путями. Встречи лидеров являются частью процесса, они проходили и раньше, и я уверен, что в дальнейшем встречи тоже будут. В этом я уверен", - заявил Мнацаканян, передает РИА Новости.