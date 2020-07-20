В Грузии предупреждают: инфицированных становится больше

По его словам, за неделю от COVID-19 вылечились 46 человек, 63 заразились.

За последние десять дней число инфицированных коронавирусом в Грузии превышает количество выздоровевших, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"В течение последнего месяца количество выздоровевших превышало количество инфицированных, а в последнюю неделю произошел реверс, и сейчас количество инфицированных превышает количество выздоровевших", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Чиновник уточнил, что за последнюю неделю большая часть новых заражений, а именно 24 случая, были зарегистрированы в Гардабанском районе (регион Квемо Картли). Несмотря на это, межведомственный координационный совет пока не принял решения относительно введения в районе карантина, на данном этапе там будут вести массовый термоскрининг и тестирование.

Гамкрелидзе обратил внимание, что эпидемия не ослабевает, напротив, количество заражений в последние две недели растет. Тем не менее, добавил он, в большинстве новых случаев заболевание протекает сравнительно легче, чем это было вначале.