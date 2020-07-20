Несколько часов назад представители так называемой «зарубежной оппозиции» распространили дезинформацию о том, что временный поверенный в делах Азербайджана в Швеции Гюнеш Рустамзаде попросил политическое убежище в Стокгольме.

Информация распространена посредством аккаунтов представителей ПНФА и других радикальных антиправительственных группировок в соцсетях. «Гюнеш Рустамзаде – внук великого азербайджанского поэта Сулеймана Рустама. И он не хочет возвращаться в страну», - цитирует haqqin.az ложные сообщения оппозиционных деятелей, в частности, сотрудника печатного органа Партии Народного Фронта Фикрета Гусейнли.

“Это провокация. В настоящее время я нахожусь в своем рабочем кабинете. И не понимаю, кто и почему распространяет подобную дезинформацию”, - заявил в беседе с haqqin.az временный поверенный в делах Азербайджана в Швеции Гюнеш Рустамзаде.

Haqqin.az братился за комментарием и в МИД Азербайджана. В беседе с порталом высокопоставленные сотрудники внешнеполитического ведомства Азербайджана опровергли информацию и осудили информационную диверсию зарубежной оппозиции.