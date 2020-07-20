Депутат Азай Гулиев поведал мировой общественности о боях в Товузе

В статье «5 причин, по которым Армения именно сейчас прибегла к военной провокации» Азай Гулиев подробно раскрывает причины Товузской провокации страны-оккупанта и детали коварного плана, стоящего за этой провокацией. Статья также размещена британской The Londonwatch.com и казахстанским сайтом ea-news.kz

Известный новостной сайт EURACTIV.com опубликовал статью главы азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева о совершенной Арменией против Азербайджана военной провокации, сообщает haqqin.az.

«12 июля 2020 года ВС Армении совершили провокационное нападение на Товузский район Азербайджана – государственную границу между Азербайджаном и Арменией. ...12 военнослужащих и 1 гражданское лицо были убиты.

...В этой статье я хотел бы представить читателям 5 аргументов, которые могли бы помочь лучше понять причины, стоящие за выбором времени, и направления этой армянской провокации», - так начинает свою статью вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

Первым аргументом Гулиев назвал создание нового очага конфликта, еще более усложняющего установление мира, и сохранение статус-кво.

«Самый важный факт, отличающий эту армянскую провокацию от многочисленных других, совершенных за последние десятилетия, заключается в том, что Товузский район Азербайджана расположен далеко от линии соприкосновения – на северо-западе страны, в нескольких сотнях километров от оккупированного Нагорно-Карабахского региона.

Правительство Армении неоднократно заявляло о своих намерениях и далее продолжать конфронтацию с Азербайджаном, включая печально известное заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о «новой войне за новые территории», а также недавние т.н. «выборы» и карикатурную «инаугурацию», организованные в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана», - написал Азай Гулиев.

Второй причиной, по которой Армения прибегла к провокации, говорит Азай Гулиев, стала преднамеренная попытка создать угрозу межконтинентальным нефтегазопроводам, а также другим экономическим инфраструктурам стратегической значимости.

Третьим аргументом А.Гулиев называет выдвижение ложных обвинений в адрес Азербайджана в проведении широкомасштабных наступательных операций, что могло бы создать необходимые условия для официального обращения Армении в ОДКБ.

«Неоспорим тот факт, что в случае, если бы недавние события произошли в оккупированном Нагорном Карабахе, на международно признанной территории Азербайджана, Армения не имела бы никакого законного права даже рассматривать возможности обращения за соответствующей поддержкой в Организацию Договора о коллективной безопасности, ведомой Российской Федерацией, в соответствии с ее Уставом.

Сменив направление атак и озвучив фальсифицированные заявления об «агрессивных военных операциях» Азербайджана на армянских территориях, Армения надеялась добиться прямого вмешательства ОДКБ. Однако эту цель не удалось осуществить...»

Четвертая причина — это отвлечение местного населения от многочисленных внутренних проблем в Армении, говорит вице-президент ПА ОБСЕ.

И, наконец, пятой причиной А.Гулиев называет попытку подорвать инициативу Азербайджана о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией коронавируса.