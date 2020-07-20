В Азербайджане 13 человек умерли от коронавируса

В Азербайджане выявлено 352 новых случая заражения коронавирусом, 449 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти 13 пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 28 242 факта заражения коронавирусной инфекцией. 19 939 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 376 человек скончались. Лечение 7 927 пациентов продолжается в больницах особого режима.