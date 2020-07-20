В Греции двое россиян получили по 253 года тюрьмы

Греческий суд приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Как передает Интерфакс, об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, Константин Семенов и Иван Возниковцев получили такие гигантские сроки из-за того, что суд "начислил" им от 7 до 12 лет за каждого мигранта, которых на судне было более 20 человек, дополнительное время наказания было добавлено за иные инкриминируемые преступления.

Оба моряка в суде свою вину не признали, сообщив, что прибыли в Турцию, чтобы перевозить туристов. По их словам, после обучения они вышли в море, но их яхта постоянно ломалась, о чем они проинформировали работодателя, который пообещал прислать помощь, но в назначенное место вместо запчастей в лодке прибыли нелегалы. Когда же россияне попытались протестовать, работодатель пригрозил им расправой и им пришлось пустить людей на борт.

Мельников отметил, что греческий суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними.