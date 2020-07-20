Самый богатый человек мира поставил новый рекорд

Состояние самого богатого в мире человека и основателя Amazon Джеффа Безоса выросло за день 20 июля на рекордные 13 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Это максимальный однодневный прирост за все время ведения рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Новый рекорд миллиардер смог поставить благодаря тому, что акции Amazon взлетели на 7,9 процента за день, а за год — на 73 процента. Капитализация Amazon достигла 117 миллиардов долларов. Состояние Безоса оценивается в 189 миллиардов долларов, его капитал уже вырос на 74 миллиарда долларов в 2020 году. Личное состояние бизнесмена превысило рыночную стоимость таких крупных компаний, как, например, Nike и McDonald’s.

Впервые Безос стал богатейшим человеком планеты в июле 2017 года благодаря высоким показателям компании Amazon. Примечательно, что состояние Безоса достигло таких высот несмотря на то, что ранее его бывшей жене досталась четверть доли в Amazon в рамках бракоразводного процесса.

Американский предприниматель через несколько лет может стать первым в мире триллионером. Эксперты уверены, что состояние Безоса достигнет триллиона долларов к 2026 году.