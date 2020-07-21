В Румынии антирекорд по COVID: почти 1 000 новых больных

В Румынии установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии - за последние сутки там обнаружили почти 1 000 новых больных. Об этом сообщает Digi24.

За последние 24 часа в стране обнаружили 994 новых случая коронавируса. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 июля - 889 больных. После этого на два дня показатели несколько снизились - в понедельник и воскресенье регистрировали 681 и 767 новых больных соответственно. Умерли за последние сутки 36 человек.

Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 2 074, а подтвержденных заражений - 39 133.