Накануне haqqin.az опубликовал статью о том, что за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий в направлении Товуза из Сербии в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров.

Данная информация вызвала широкий резонанс, на следующий день в МИД Азербайджана была вызвана временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Веинович. Сербского посла принял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, который напомнил госпоже Веинович, что Азербайджан и Сербия признают суверенитет и территориальную целостность друг друга, а сами страны являются стратегическими партнерами. В связи с этим недружественный шаг сербской стороны в поддержку агрессивной политики Армении и продолжающейся агрессии против территориальной целостности Азербайджана вызывает глубокое сожаление и горькое разочарование у азербайджанского народа и руководства.

Сразу после этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что вопрос в связи с продажей Сербией оружия Армении расследуется, в связи с чем посольству Азербайджана в Сербии даны соответствующие поручения.

Вместе с тем, баллистическая экспертиза, проведенная в зоне обстрелов в Товузском районе, установила, что использованные армянской армией минометные снаряды были сербского производства.

В частности, именно один из таких снарядов 14 июля попал в дом жителя села Агдам Товузского района Азиза Азизова (1944 г.р.). Пожилой человек погиб в результате артобстрела.