США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА Новости.

Биллингсли назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как они создают значительный радиоактивный выброс во время полета.

По его словам, ничто не оправдывает существование этого вооружения.

«Я прямо говорил своим российским партнерам, что это расходование огромных средств, и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», — заявил спецпосланник.